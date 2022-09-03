Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, Soylu’yu Erdoğan’a havale etti: Al bunu ilgilen biraz /03 Eylül 2022 14:03

Kılıçdaroğlu, Soylu’yu Erdoğan’a havale etti: Al bunu ilgilen biraz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine sataşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gösterdi: “Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz…”

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İçişleri bakanı, dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel’in gözaltına alındığını Kılıçdaroğlu’nu etiketeyerek şöyle duyurmuştu: “Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. “
CHP lideri, Soylu’nun bu tweet’ini alıntılayarak Erdoğan’ı etiketledi: “Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz…”

NE DEMEK NEREDE KULLANILIR?

Kemal Kılıödaroğlu'nun kullandığı 'Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz' cümlesi genellikle sürekli zğlayan ve mızmızlanan çocuklar için diğer ebeveyne verilirken kullanılıyor.

Evinde evcil kedi köpek gibi hayvan besleyen aile bireyleri de, ilgi isteyen ve sürekli ayağa dolanan hayvanı bir diğer aile bireyinin kucağına bırakırken bu kelime öbeğini kullanır.


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