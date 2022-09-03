Samanyolu Haber /Gündem / Çanakkale'de feci kaza: Tur otobüsü devrildi, ölü ve yaralılar var /03 Eylül 2022 14:29

Çanakkale'de feci kaza: Tur otobüsü devrildi, ölü ve yaralılar var

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tur otobüsü su kanalına devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 54 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kocaeli'nden Çanakkale'ye gelen tur otobüsü Çanakkale’nin Ezine ilçesinde su kanalına devrildi. Özgür Ercan’ın idaresindeki tur otobüsü Çanakkale istikametine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OTOBÜSTE 55 KİŞİ BULUNUYORDU

Yoldan çıkan otobüs, yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta 52 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere 55 kişinin bulunduğu öğrenildi.

BİR YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrasında araçta yolcu olarak bulunan Uğur Seçil Çetinkaya hayatını kaybetti. 31 yaralı Ezine Devlet Hastanesi'ne, 8 yaralı Ayvacık Devlet Hastanesi'ne, 4 yaralı Bayramiç Devlet Hastanesine, 4 yaralı ÇOMÜ Araştırma Hastanesi'ne, 5 yaralı ise Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da kaza sonrasında bölgeye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Ağır yaralanan yolcu bulunmadığını belirten Vali Aktaş, “Kocaeli’nden ilimize turist getiren tur firmasına ait bir otobüs sabah saatlerinde Ezine ilçemizde yoldan çıkarak yan yatmıştır. Otobüste toplamda 52 yolcu, 3 mürettebat bulunmakta. Kazada maalesef bir yolcumuz hayatını kaybetti. Yaralı vatandaşlar Çanakkale’de bulunan hastanelerde ve çevre ilçelerde bulunan hastanelerde tedavi altındalar.
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