Samanyolu Haber /Gündem / Ünsal Ban ile ilgili flaş gelişme /03 Eylül 2022 14:33

Ünsal Ban ile ilgili flaş gelişme

Sedat Peker'in rüşvet ağı iddialarında ismi geçen Ünsal Ban hakkında mahkeme, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

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Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in SPK'daki rüşvet iddiaları ile gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan ve Peker'in yayınladığı video nedeniyle gözaltına alınan eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın ev hapsi kararına yapılan itirazı kabul etti.

Halk TV'nin aktardığına göre, mahkeme Ban hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar sonrası yakalanan Ban, nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarılacak.
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