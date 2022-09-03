Gelin ve damat düğüne katılacaklardan giriş parası istedi

İngiliz bir çift, düğünlerine sayılı gün kala, davetlilerden para isteyince gündem oldu. Önce Reddit’te ortaya çıkan daha sonra da sosyal medyada paylaşım rekorları kıran düğünde çift, konuklarından giriş ücreti olarak 10 dolar ödemelerini istedi. (yaklaşık 182 TL)



Ancak gelin ve damatın bu talebi konuklar arasında pek hoş karşılanmadı. Damadın kız kardeşi, düğünde konuklardan para istenmesine ateş püskürürken kardeşini ve müstakbel gelinlerini hedef aldı.



Olayın sosyal medyada gündem olması üzerine 23 yaşında ismi açıklanmayan damat Reddit’ten açıklama yaptı. Eşiyle birlikte özel bir manzara eşliğinde kanyonda evlenmek istediklerini söyleyen damat, buranın giriş ücreti olduğunu konuklardan sadece bunu talep ettiklerini söyledi. Ayrıca gelirken yanlarında sandalye de getirmeleri istendi.



‘NEDEN BU KADAR PROBLEM OLDU ANLAMADIM’



Damat, “Çok para harcamak istemedik ve düğünümüzün özel olmasını istedik. Sadece yakın arkadaşlarımızın ve ailelerimizin orada olmasını istiyoruz. Bu yüzden onlardan sadece giriş ücreti talep ettik. Fazla bir şey değil. Bu neden bu kadar problem oldu anlayamıyorum.” dedi.



Ancak damadın bu açıklamaları da yeterli olmadı. Sosyal medyadan birçok kişi çifte tepki gösterirken, bir kullanıcı, “Hangisi daha kötü bilmiyorum. 10$ giriş ücreti mi yoksa düğüne giderken kendi sandalyenizi de taşımanız mı.” dedi.



Bir başkası şöyle yorum yaptı: “Bu kanyonun düğün mekanı olmadığı açık. En azından insanların giriş ücretini ödeyebilirsin.”