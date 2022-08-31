Samanyolu Haber /Gündem / Ünsal Ban'ın şoförünün evine operasyon: Eşi ve baldızı belge yakarken yakalandı /31 Ağustos 2022 08:56

Ünsal Ban'ın şoförünün evine operasyon: Eşi ve baldızı belge yakarken yakalandı

Gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K.’nin evinde arama yapıldı. Aramalarda eşi iddiaya göre Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. bazı evrek ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakalandı.

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Yurt dışına kaçmak isterken Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan Ünsal Ban ile yanında bulunan şoförü Ahmet K. de gözaltına alındı.

Ban ile birlikte Ankara'ya getirilen Ahmet K'nin Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürerken arama yapmak için Gölbaşı ilçesindeki evine giden polis ekipleri, iddiaya göre eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H.'yi bazı evrak ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakaladı.

Yapılan incelemede iki çanta içerisinde yer alan çok sayıda klasör içerisindeki evraklar ile bazı dijital materyallerin bahçedeki bir el arabası içerisinde yakıldığı tespit edildi.Bunun üzerine gözaltına alınan Ahmet K'nin eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. de Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

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