Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum /02 Şubat 2022 09:06

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’da mikrofon uzattığı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk, “Kelimenin anlamını bilmiyordum. Söylediğime pişmanım, kendisinden özür dilerim” dedi.

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum

9 yaşındaki Beratcan ve anne Sonay Gürsoy 61 medya’ya konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ kelimesini kullanan Beratcan’a kelimenin anlamını bilip bilmediği sorusuna, Beratcan, “Yok bilmiyorum. Kendisinden de özür dilerim. Söylediğime pişmanım. Siyasi işini bilmiyordum. Kadınlar’ yalancı’ diyordu. Benim de orada aklıma geldi söyledim. Çok özür diliyorum ondan” dedi.

Sosyal medyadan tepki aldığını ifade eden Beratcan, “Çok tepki geldi. Ancak bana gelmedi. Söylediklerime gülenlere tepki gösterdiler” şeklinde konuştu.

Beratcan'ın 'Tepkiler bana gelmedi.' cümlesi bile çocuğun, Erdoğan ve AKP'liler tarafından nasıl bir 'kumpas'ın içine çektiğinin hala farkında olmadığını gösteriyor.
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