Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a sert çıkış: Bir kez daha itiraf etmiş /21 Eylül 2023 23:00

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a sert çıkış: Bir kez daha itiraf etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim ve İçişleri bakanlarımla görüşerek yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz" ifadelerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi.

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Sözcü'de yer alan habere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamu personeli alımında yapılan mülakat açıklamasına sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“BİR KEZ DAHA İTİRAF ETMİŞ”

*Erdoğan bizden çalarak seçim vaadi yaptığı mülakat meselesinde yine çark etmiş, “Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarıyla görüşür, bakarız” demiş. Halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini bir kez daha itiraf etmiş.

“BAKANLARLA GÖRÜŞESİN Mİ TUTTU?”

*Ancak burada sadece bir yalanın itirafı yok, yine bir oyunun döneceği anlaşılıyor. Bu senin zaten seçim vaadindi, gereğini yaparsın biter! Hayırdır, alacağın kararları bakanlarınla görüşesin mi tuttu?

“SİZ KAPILARA KİLİT VURUYORDUNUZ”

*Mülakata takılan evlatlarımız için ben sokakta mücadele ederken, siz kapılara kilit vuruyordunuz. O çocukları size yedirmeyeceğim!

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sonunda New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirmişti. Mülakatlarla ilgili Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

*Biz, mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir.

*Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz.

*Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz.
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