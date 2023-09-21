Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz’ü kadrosuna kattı /21 Eylül 2023 22:44

Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz’ü kadrosuna kattı

Galatasaray, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökdeniz Gürpüz'ü Dortmund'dan 220 bin Euro bedelle kadrosuna kattı.

SHABER3.COM

Galatasaray, Borussia Dortmund’un 19 yaş altı futbolcusu Gökdeniz Gürpüz’ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“25.02.2006 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz'ün transferi konusunda Borussia Dortmund Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.”

Galatasaray, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçirildiğini de belirtti.

Yeni kulübüne imza attıktan sonra kulüp televizyonuna duygularını aktaran Gürpüz, çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu büyük kulübe geldiğim için çok gururluyum. Uzun yıllar bu formayı giymek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Almanya’da Schalke 04 altyapısından 2016 yılında Borussia Dortmund altyapısına transfer olan Gürpüz, Almanya 16 Yaş Altı Milli Takımı’nın formasını giydikten sonra Türkiye’yi tercih etti.

Türkiye 17 Yaş Altı ve 18 Yaş Altı Milli Takımı’nın formalarını da giyen 17 yaşındaki futbolcu, orta sahada oynuyor.
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