Fenerbahçe, Nordsjaelland engelini rahat geçti: 3-1

24. dakikada ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk golünü kaydetti. Sağdan Fred’in kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Crespo kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.





İlk yarının hemen başında Fenerbahçe kazandığı kornerde farkı 3’e çıkardı. Mert Hakan’ın sağ kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken topa iyi yükselen Serdar Aziz kafa vuruşunu yapıp fileleri havalandırdı.





SAVUNMA UZAKLAŞTIRAMAYINCA GOL OLDU!

Nordsjaelland 55. dakikada farkı ikiye indirdi. Konuk takımın kurduğu baskıda Fenerbahçe savunma topu bir türl uzaklaştıramadı. Penaltı noktasının yanında topu Tverskov’dan alan Villadsen, ceza sahasının sağ çaprazından topu Livakovic’in altından filelere gönderdi: 3-1.





Sarı-lacivertli taraftalar, 28 yaşındaki file bekçisine maç öncesinde yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.





Sözcü'de yer alan habere göre UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’nda Fenerbahçe, sahasında Nordsjaelland ile karşılaştı. Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe 3-1 kazanmayı başardı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın rotasyon uyguladığı maçta sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 24’te Crespo, 30. dakikada Batshuayi ve 47’de Serdar Aziz kaydetti. Nordsjaelland’ın tek golü ise 55’te Villadsen’den geldi.Gruba 3 puanla başlayan Fenerbahçe, 5 Ekim’de Slovakya’da Spartak Trnava ile karşılaşacak. Nordsjaelland ise sahasında Ludogorest’i ağırlayacak.30. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Orta sahada pas arası yapan Fred’in defansın arkasına gönderdiği topu önüne alan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez kaleye vurdu ve meşin yuvarlak filelere yöneldi: 2-0.Fenerbahçe’nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçına çıktı.Antalyaspor karşısında ligde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Dominik Livakovic, Nordsjaelland maçıyla ilk Avrupa maçına da çıkmış oldu.Fenerbahçe, Nordsjaelland maçında altyapıdan 2 isme kadroda yer verdi.Teknik direktör İsmail Kartal, önemli karşılaşmada savunma oyuncusu Ahmet Aydın (18) ile orta saha oyuncusu Efekan Karayazı’yı (18) yedek soyundurdu.