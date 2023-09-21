Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Nordsjaelland engelini rahat geçti: 3-1 /21 Eylül 2023 22:14

Fenerbahçe, Nordsjaelland engelini rahat geçti: 3-1

Bu sezon çıktığı tüm resmi maçları kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına da Nordsjaelland galibiyetiyle başladı. Sarı-lacivertliler rahat bir oyunla sahadan 3-1'lik ayrılıp bu sezon 11'de 11 yaptı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’nda Fenerbahçe, sahasında Nordsjaelland ile karşılaştı. Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe 3-1 kazanmayı başardı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın rotasyon uyguladığı maçta sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 24’te Crespo, 30. dakikada Batshuayi ve 47’de Serdar Aziz kaydetti. Nordsjaelland’ın tek golü ise 55’te Villadsen’den geldi.

Gruba 3 puanla başlayan Fenerbahçe, 5 Ekim’de Slovakya’da Spartak Trnava ile karşılaşacak. Nordsjaelland ise sahasında Ludogorest’i ağırlayacak.

CRESPO PERDEYİ AÇTI

24. dakikada ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk golünü kaydetti. Sağdan Fred’in kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Crespo kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

BATSHUAYI HATAYI AFFETMEDİ

30. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Orta sahada pas arası yapan Fred’in defansın arkasına gönderdiği topu önüne alan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez kaleye vurdu ve meşin yuvarlak filelere yöneldi: 2-0.

SERDAR AZİZ İYİCE RAHATLATTI

İlk yarının hemen başında Fenerbahçe kazandığı kornerde farkı 3’e çıkardı. Mert Hakan’ın sağ kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken topa iyi yükselen Serdar Aziz kafa vuruşunu yapıp fileleri havalandırdı.

SAVUNMA UZAKLAŞTIRAMAYINCA GOL OLDU!

Nordsjaelland 55. dakikada farkı ikiye indirdi. Konuk takımın kurduğu baskıda Fenerbahçe savunma topu bir türl uzaklaştıramadı. Penaltı noktasının yanında topu Tverskov’dan alan Villadsen, ceza sahasının sağ çaprazından topu Livakovic’in altından filelere gönderdi: 3-1.

LIVAKOVIC, FENERBAHÇE İLE İLK AVRUPA SINAVINDA

Fenerbahçe’nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçına çıktı.

Antalyaspor karşısında ligde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Dominik Livakovic, Nordsjaelland maçıyla ilk Avrupa maçına da çıkmış oldu.

Sarı-lacivertli taraftalar, 28 yaşındaki file bekçisine maç öncesinde yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

ALTYAPIDAN 2 İSİM KADRODA

Fenerbahçe, Nordsjaelland maçında altyapıdan 2 isme kadroda yer verdi.

Teknik direktör İsmail Kartal, önemli karşılaşmada savunma oyuncusu Ahmet Aydın (18) ile orta saha oyuncusu Efekan Karayazı’yı (18) yedek soyundurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe, Nordsjaelland engelini rahat geçti: 3-1 Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:32:13