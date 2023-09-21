Samanyolu Haber /Politika / Gergerlioğlu zorla kaybettirilen Koray Vural’ı Adalet Bakanlığı’na sordu /21 Eylül 2023 21:36

Gergerlioğlu zorla kaybettirilen Koray Vural’ı Adalet Bakanlığı’na sordu

Tacikistan'dan MİT eliyle kaçırılarak Türkiye’ye getirilen işadamı Koray Vural’dan uzun zamandır haber alınamıyor. Akıbeti hakkında endişe duyulan Vural için Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı'na "Günlerdir ortada olmayan Koray Vural nerede?" diye sordu.

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MİT’in Tacikistan’dan kaçırarak Türkiye’ye getirdiği iş insanı Koray Vural’dan günlerdir haber alınamıyor.

Zorla kaybettirilen Vural artık TBMM’nin de gündeminde.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Yeşil Sol Parti Milletvekili Gergerlioğlu, daha önce MİT tarafından kaçırılan kişilerin bir süre sonra ortaya çıkarıldığına ancak yaklaşık 4 yıl önce kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un başına ne geldiğinin bilinmediğine dikkat çekti.

TR724’te yer alan habere göre, Gergerlioğlu, ‘‘Gökhan Türkmen ve Yasin Ugan da uzun süre kaçırılıp kaybedilen daha sonra cezaevinde ortaya çıkan, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne ilk önce ortaya çıkıp daha sonra cezaevine atılan insanlar. Mahkemede bu uzun süreli ortadan kaybolmalarını resmi görevliler tarafından kaçırılıp işkence yapılmalarına bağladılar. Bu ifadeler bize Yusuf Bilge Tunç’un 3.5 yıldır başına neler geldiği konusunda birtakım fikirler veriyor’’ ifadelerini kullandı.

Tacikistan’dan MİT tarafından kaçırılan işadamı Koray Vural’ın akıbetinden endişe duyduğunu belirten Gergerlioğlu, ‘‘Hukuk devletinden her geçen gün uzaklaşıyoruz! Tacikistan’dan Koray Vural’ın kaçırıldığını öğrendik! Ailesi MİT’in Vural’ı kaçırıp Türkiye’ye getirdiği bilgisini veriyor! 17 Eylül itibarıyla Koray Vural'ın Ankara’ya getirildiği belirtiliyor. Avukatları suç duyurusunda bulundu!

Günlerdir ortada olmayan Koray Vural nerede? @adalet_bakanlik ve MİT açıklasın. Daha önce de bu tarz kaçırılma vakalarında yaşananlar ortadadır.’’ dedi.

NE OLDU?

29 yıldır Tacikistan’da yaşayan Koray Vural (46) 16 Eylül’de sabah 09.30 sularında işyerine giderken kimliği belirsiz maskeli kişiler tarafından bir arabaya zorla bindirilerek MİT tarafından kaçırıldı.

1994’te Duşanbe’ye üniversite eğitimi için gelen ve mezuniyet sonrası farklı eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptığı öğrenilen Koray Vural’ın 2016 yılında ticaret hayatına atıldığı, T.C pasaportunun süresinin 2020 yılında bittiği ancak süresinin uzatılmadığı belirtilmişti.
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