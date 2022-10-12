Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu: Avukatın etek boyuna karışan hâkim de tarih olacak /12 Ekim 2022 10:22

Kılıçdaroğlu: Avukatın etek boyuna karışan hâkim de tarih olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı 'başörtüsü' çıkışına ilişkin olarak, "Başörtüsü Erdoğan’ın bir propaganda 'aparatına' dönmüş durumda. Genç kadınlar adeta bu mesele ile rehin tutuluyorlar. 'Bak sosyal yaşamda varolma hakkını kaybedersin' deniliyor. Ben de bu yarayı sonsuza kadar kapatalım, artık erkekler kadınların giyim kuşamlarını konuşmasın dedim. Tek taraflı bir bakış açısı da değil bu… Önerdiğimiz yasa ile 'avukatın etek boyuna karışan hakim' de tarih olacak. Kadını ilgilendiren konularda, erkekler konuşmayacak. Aslında söylediğimiz şey çok basit…" dedi.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; CHP lideri ABD ziyaretinde şunları söyledi:

"Erdoğan asla anayasaya uymamıştır bugüne kadar, hatta bunu marifet saymıştır. Tek derdi ülkeyi daha da kutuplaşmaya itmek, ayrıştırarak seçimi kazanmak. Tek derdi imtiyaz alanlarını kaybetmemek…

Rehinesi gördüğü tüm vatandaşlarımızı kurtaracağız kendisinden. Buradan tüm kadınlara sesleniyorum. Sizin haklarınızı konuşmak haddimize değildir. Siz konuşacaksınız. Biz sonsuza kadar susacağız.
Yasal bir çerçeve çizerek susacağız."
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