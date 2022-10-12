Kılıçdaroğlu: Avukatın etek boyuna karışan hâkim de tarih olacak

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; CHP lideri ABD ziyaretinde şunları söyledi:



"Erdoğan asla anayasaya uymamıştır bugüne kadar, hatta bunu marifet saymıştır. Tek derdi ülkeyi daha da kutuplaşmaya itmek, ayrıştırarak seçimi kazanmak. Tek derdi imtiyaz alanlarını kaybetmemek…



Rehinesi gördüğü tüm vatandaşlarımızı kurtaracağız kendisinden. Buradan tüm kadınlara sesleniyorum. Sizin haklarınızı konuşmak haddimize değildir. Siz konuşacaksınız. Biz sonsuza kadar susacağız.

Yasal bir çerçeve çizerek susacağız."