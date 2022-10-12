İşte İstanbul'un ilk Michelin Yıldızı alan restoranları

"Bu şehrin gastronomi destinasyonu olduğunu göstermeyi umuyoruz"





10 restoran "Bib Gourmand" kategorisinde yer aldı

Michelin Rehberi İstanbul'un ilk seçkisinde 53 restoran yer alırken, Turk Fatih Tutak 2 Michelin Yıldızı'na, Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ise 1 Michelin Yıldızı'na layık görüldü.Seçki, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törende açıklandı.Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec ise toplamda 5 yıldızlı işletme de dahil olmak üzere 53 restoranın müfettiş ekipler tarafından seçildiğini dile getirdi.Poullennec, İstanbul'un önemli bir kültürel ve turistik destinasyon olduğuna vurgu yaparak, "53 restoran seçimimiz kimliği ve gelenekleriyle gurur duyan, aynı zamanda dünyaya da açık olan bu yetenekli mutfağın çeşitliliğine ışık tutuyor. Michelin Rehberi ile hem yerel hem de uluslararası gurmelere bu şehrin aynı zamanda önemli bir gastronomi destinasyonu olduğunu göstermeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.Seçkide yer alan restoranlardan Pandeli, Karaköy Lokantası, Alaf, Aheste, Tershane, Giritli, Calipso, Cuma, Sade Beş Denizler Mutfağı ve Aman da Bravo, Bib Gourmand ile ödüllendirildi.Neolokal, sürdürülebilir gastronomiye yönelik öncü yaklaşımından Michelin Yıldızı'nın yanı sıra Yeşil Yıldız da aldı.Michelin Rehberi müfettişleri tarafından verilen Michelin Genç Şef ve Servis Ödülleri, profesyonelleri uzmanlıkları ve yetenekleriyle ödüllendiriyor.Michelin Genç Şef ödülünü Mürver Restoran'dan Mevlüt Özkaya kazanırken Mastercard tarafından sunulan Michelin Servis Ödülü ise Sunset Grill & Bar ekibinin oldu.Michelin Rehberi'ne tavsiye edilen restoran olarak işletmeler arasında ise Zuma, Nobu, İnari Omakase Kuruçeşme, Çok Çok Thai, Banyan, Glens, 1924 İstanbul, Spago, St. Régis Brasserie, Azur, Khorasani, Deraliye, Octo, Ocak, Yeni Lokanta, Eleos Beyoğlu, Sofyalı 9, Kubbeli Lounge, Lokanta 1741, Matbah, 1924 İstanbul, Atölye, Topaz, Tatbak, Aqua, Aila, Feriye, Seraf, Park Fora, Şans, 29, Beyti, Kıyı, Balıkçı Kahraman, Kiss the Frog, Tuğra, Mürver ve Rumelihisarı İskele yer aldı.