Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu ve Özel arasında ipler geriliyor: 'Partiden ayırırım' /16 Ekim 2023 17:04

Kılıçdaroğlu ve Özel arasında ipler geriliyor: 'Partiden ayırırım'

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "partiden ayıracağım" sözlerine yanıt verdi. Özel, "Bir genel başkan seçecekler, onun arkasında siyaset yapmak parti ahlakının gereğidir. Ama daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, baba evinin kapılarını açmayı vadediyorum" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Cumhuriyet'in haberine göre burada basın açıklaması yapan Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım" sözlerine yanıt verdi. 

Özel şu ifadeleri kullandı: 

"Sayın Genel Başkan diyor ki 'kurultayı yapacağız, ondan sonra konuşanı kapının önüne koyacağım.' Birincisi kurultaydan sonra kimin genel başkan olacağına CHP'nin üyeleri, CHP'nin üyelerinin yetkilendirdiği delegeleri karar verecek. Kurultaydan sonra tek sesliliğe ihtiyaç var, bunu zaten bütün delegelerimiz sağlayacak. Bir genel başkan seçecekler, onun arkasında siyaset yapmak parti ahlakının gereğidir. Ama daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, baba evinin kapılarını açmayı vadediyorum."
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