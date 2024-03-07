Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu yönetiminin 2. adamından İmamoğlu'na destek: /07 Mart 2024 01:53

Kılıçdaroğlu yönetiminin 2. adamından İmamoğlu'na destek:

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kadrosunda yer alan Eski Örgütlerden Sorumlu Genel Başkanı Oğuzkaan Salıcı, İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na yerel seçim için desteğini açıkladı.

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14 Mayıs Seçimleri'ne giderken Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan ve Büyük Kurultay'da "anahtar liste" çıkartan İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı bugün Ekrem İmamoğlu'na açık destek verdi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Salıcı, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer alıyordu. Salıcı'nın İmamoğlu'na destek mesajı dikkati çekti.

Salıcı, önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın X paylaşımını RT'leyen Salıcı daha sonra da İmamoğlu'na destek mesajı yayınladı.

Eski Örgütlerden Sorumlu Genel Başkanı, "25 yıl aradan sonra İstanbul’a kavuştuk, bir daha beklemeye hiç tahammülümüz yok. Halkçı belediyeciliği sürdürmek, milyonlarca insanın hayatını kolaylaştırmaya devam etmek zorundayız. Başaracağız. CHP kazanacak. Kazanan, @ekrem_imamoglu’yla İstanbul olacak" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na aday gösterildiğinde CHP İstanbul İl Başkanı olan Oğuz Kaan Salıcı, 2019'da İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterildiğinde Parti Örgütü ve Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini üstleniyordu.

CHP'deki değişim talebinin ardından Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan olmasıyla Salıcı, yeni kadroda görev almamıştı. Son dönemde parti içi tartışmaların yaşandığı CHP'de Salıcı'nın desteği dikkati çekti.
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