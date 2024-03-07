Real Madrid ve Manchester City çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Real Madrid çeyrek final biletini alırken, Kopenhag ve Leipzig turnuvaya veda eden ekipler oldu.



Son 16 turu ilk maçında Alman ekibi Leipzig'i, Brahim Diaz'ın golüyle deplasmanda 1-0 yenen Real Madrid, taraftarı önünde oynadığı rövanş maçını 1-1'lik beraberlikle tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.



İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 65. dakikasında Vinicius Jr eşitliği bozdu. Leipzig ise, dakika 68'de Willi Orban ile skoru 1-1 yaptı.



Milli yıldız Arda Güler maçta süre almadı.



Manchester City ise, Danimarka'da 3-1 yendiği Kopenhag'a evinde de aynı tarifeyi uyguladı.



Manchester City, ilk 10 dakikada Manuel Akanji ve Julian Alvarez'in golleriyle 2-0 öne geçti. Kopenhag 29'de Elyounoussi ile skoru 2-1 yapsa da, Erling Haaland 45+3'te takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.



İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Manchester City turu atlayan ekip oldu.



