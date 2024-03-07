Akşener'in adaylık teklifiyle ilgili çarpıcı açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener’in hem Mansur Yavaş’a hem de Ekrem İmamoğlu’na yaptığı “Cumhurbaşkanı siz olun” teklifiyle ilgili Yavaş şunları söyledi;



*Ben kırgın falan değilim. 'Aday olmadı' diye ben suçlanıyorum. Ben bunu artık en son Ulus'taki halde basın sorduğu zaman cevapladım.



*Gerçekten aday olmamı istiyorsanız, 'hadi çık gel aday ol' demekle olmaz, başka partide kaydım var. Sayın Davutoğlu da söylemiş 'Sayın Yavaş'ın aday olmasını düşünüyorsanız ben getireyim masaya' demiş. 1 gün önce beni arayıp 'teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz?' demesi lazımdır.



"KURA MI ÇEKECEKTİ BİZİM ARAMIZDA?"



*Ayrıca aynı anda hem Ekrem Bey'e hem bana çağrıda bulundu. Peki ikimiz de kabul etseydik ne olacaktı? Kura mı çekilecekti bizim aramızda! Bunun yolu bu değildi.



*Bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim, '6'lı Masa aday gösterirse aday olurum'. Herkes 'korkak' vs. diyordu. Ümit Özdağ da aday olmamı istiyordu. Aday olmalı mıydım hemen. Ankette kim çıkıyorsa bakılırdı. 'Aday ol' dense aday olacaktım. Ben zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum.