Zat diyor zevat diyor: Erdoğan neden İmamoğlu’nun adını anmıyor

Bold Medya'da yer alan habere göre İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken Medyascope‘a bu konuya dair açıklamalarda bulundu.





İmamoğlu DEM Parti ile CHP’nin ittifak yapmadığını, kent uzlaşısı bağlamında Esenyurt üzerinde anlaştıklarını vurguladı.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yarışı, mevcut başkan Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında sert atışmalara neden oluyor.Erdoğan, Murat Kurum’u aday gösterse de çıktığı miting meydanlarında sürekli İmamoğlu’nu hedef alıyor.AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı muhatap almadığını vurgulayan İmamoğlu,“Ben Cumhurbaşkanı’nı muhatap almıyorum, o beni muhatap alıyor. Bana ‘zat’ diyor, ‘zevat’ diyor, ismimi dillendiremiyor. Çünkü Allah’a şükür, rahmetli dedemin verdiği güzel ismi dile getirirse, ‘Ekrem’den -Hz. Muhammed’in ismi diye bana verdi dedem- imtina ediyor, ‘İmamoğlu’ dese hepten oylar gidecek, ‘Ekrem İmamoğlu’ diyemiyor. Benim ismimi diyemiyor ama her yerde beni anıyor, her yerde bana laf atıyor. Ben cevap vermem gerekiyorsa veriyorum” diye konuştu.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Bir kere biz hiç kimsenin tahmin edemeyeceği seviyede saygı, sevgi, samimi, adanmışlık, içtenlik duygularını kapsayan bir diyalog içindeyiz. Bizim Sayın Genel Başkanımızla aramızda hiç kimse yok. O bakımdan çok memnunum ve çok razıyım. Eğer ben bir konuda bir şey sormam gerekiyorsa tabii ki ben Genel Başkanıma sorarım” dedi.Tek hedefinin İstanbul olduğunu, 2028 Genel Seçimleri’ni konuşmak istemediğini söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:“Sayın Genel Başkanımız (Kemal Kılıçdaroğlu), cumhurbaşkanı adayımız oldu. Ben iddia ediyorum, en çok çalışan, en büyük emeği veren bendim. Başaramadık. Sonra ‘değişim’ dedik, ne oldu? Genel Başkanımız Özgür Özel oldu. Başka partiden aday olacak dediler? Ne oldu? CHP’den oldum. Benim hararetim, arzum, İstanbul’a dair hayallerim ne bir ne de 100 programa sığar. Benim konuştuğum tek mesele gerçekten İstanbul. Önümüzdeki beş yılın her anlamda iyi olacağını görüyorum İstanbul adına. Bunu yaşamak ve yaşatmak istiyorum. 2028’a dört yıl var, bugünden onu konuşmak benim adıma hadsizlik olur.Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) İstanbul’da aday çıkarmasını değerlendiren İmamoğlu, “Siyaseten DEM Parti’ye oy verebilirler ama İstanbul’da da memnun oldukları, 650 bin insana Annekart dağıtan, 100 bin gence burs dağıtan Ekrem İmamoğlu’na oy verebilirler. Onların o özgür iradesiyle benim bağım arasına kimse giremez, giremeyeceğini düşünüyorum” dedi.AKP’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum’a neden “acemi aday” dediğini anlatan İmamoğlu, saygısızlık yapmadığını söyledi:“Saygısızlık yaptığımı asla düşünmüyorum. Acemi sıfatı bir tespit, bir alay değil. Dersine iyi çalışmamış. Ben İstanbul’a ilgisi olduğunu da düşünmüyorum. Semt isimlerini şaşırmıyor, bence bilmiyor. İstanbul’la bir bağı yok, kendi yaşam geçmişine de baksanız bu tespitli zaten, yok. Eğitimi, yaşamı, vakit geçirdiği vs. gibi bir durumu yok.”