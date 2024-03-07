Samanyolu Haber /Gündem / CHP'nin adayının afişleri YSK kararıyla kaldırıldı /07 Mart 2024 00:07

CHP'nin adayının afişleri YSK kararıyla kaldırıldı

CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu’nun, seçim vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı pankartları, YSK’nın kararıyla kaldırıldı.

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CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu’nun yerel seçim çalışmaları kapsamında panolara asılan afişleri, YSK’nın kararıyla kaldırıldı.

AKP tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde; "Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de, söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"YETKİLİ ARKADAŞLARLA ANLAŞMAZLIK OLDU"

Konuya ilişkin açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, şunları kaydetti:  

“Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bazı siyasi partilerin itirazı neticesinde İsim ve fotoğraflı olan propaganda içerikli afişlerin sökülmesi yönünde bir kararı var. Bu karara saygımız sonsuz. Bunun dışında Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin isim ve fotoğraf olmayan ve hizmetlerimizi belirttiğimiz afişlerin kaldırmasında bir sıkıntı var. Bu karar uygulanıyor. Büyükşehir 'bu kadar yol yaptı' yazılı bir pankartı asamazsın ama büyükşehir çalışıyor gibi yazılı pankartı yayımlayabilirsiniz diye değişik uygulaması var. Bu çelişkiden dolayı da yetkili arkadaşlarla bir anlaşmazlık oldu. Bununla ilgili görüştük. YSK’nin kararlarını uyguluyoruz. Maddenin bizi ilgilendiren kısımlarıyla ilgili de itirazlarımızı yapacağız.”

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