Samanyolu Haber /Gündem / Geri adım atmıştı; Anagold 27 işçiyi tekrar işten çıkardı /06 Mart 2024 23:36

Geri adım atmıştı; Anagold 27 işçiyi tekrar işten çıkardı

Erzincan İliç'te 9 işçinin hala toprak altında olduğu altın madenini işleten Anagold, önceki gün geri adım attığı 27 işçiyi işten atma kararını bugün tekrar tebliğ etti.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Erzincan İliç'te 9 işçinin milyonlarca ton siyanür ve sülfürik asitli toprağın altında kaldığı altın madenini işleten Anagold, 27 işçiyi tekrar işten çıkardı.

Anagold, 3 Mart'ta faciayı gerekçe gösterip 27 işçiyi "sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini" tebliğ ederek işten atmıştı. Daha sonra Bağımsız Maden İş Sendikası'yla birlikte işçiler tepki gösterince şirket işçilere "Kararın Nisan’da tekrar değerlendirmek üzere geri alındığını" bildirdi.

Ancak bugün 27 işçiye tekrar işten çıkarıldıkları tebliğ edildi.

Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, sosyal medya hesabından kararı şöyle duyurdu: "Anagold şirketi, 9 madenciyi yeraltından çıkartmak yerine yerin üstündeki madencileri işlerinden etmekle uğraşıyor! 3 gün önce atmaya kalkıp geri adım attıkları 27 işçiye bugün tekrar çıkış verdiler! Bu kadar pervasızca işçileri aşağılama gücünü kendilerinde görüyorlar.

Çıkış işlemlerini adli kontrolle serbest bırakılan şirketin birinci derece sorumlusu Türkiye Müdürü Cengiz Demirci gerçekleştiriyor. Normal bir soruşturmada en azından delil karartma ihtimali gerekçesiyle tutuklu olması gereken biri 20 gündür ortamı diyazn ediyor. Milli yargımız!"
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