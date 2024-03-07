Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ile Hamas arasında görüşmeler çıkmaza girdi /07 Mart 2024 08:49

İsrail ile Hamas arasında görüşmeler çıkmaza girdi

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes ve rehine takası görüşmeleri çıkmaza girdi.

SHABER3.COM

Üst düzey Hamas yetkilisi Bassem Naim, kendi anlaşma taslağını sunduklarını ve İsrail'den yanıt beklediklerin söyledi; "top artık Amerikalıların sahasında" dedi.

Katar ve Mısır'dan müzakereciler Ramazan'dan önce başlayacak olan 40 günlük bir ateşkes sağlamaya çalışıyor.

Kahire'deki görüşmelere katılmaya devam etme sözü veren Hamas, rehinelerin serbest bırakılması, İsrail güçlerinin Gazze'yi terk etmesi ve tüm Gazzelilerin kaçtıkları evlerine dönebilmeleri için ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi.

Hamas açıklamasında, "Halkımıza yönelik saldırganlığın kapsamlı bir şekilde durdurulması için gerekli esnekliği gösteriyoruz, ancak işgal bu anlaşmanın getirdiği haklardan hala kaçıyor" ifadelerine yer verdi.

Hamas, rehineler savaş bölgesine dağılmış durumda olduğu için ateşkes olmadan bunun mümkün olmadığını söylüyor.

İsrail ise sadece rehinelerin Gazze'den çıkarılması ve daha fazla yardımın girmesi için çatışmalara ara verilmesini istiyor ve Hamas "ortadan kaldırılmadan" çatışmalara son vermeyeceğini savunuyor.

ABD ve İngiltere devrede

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ı masadaki şartları kabul etmeye çağırarak İsrailli rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ateşkes için "mantıklı bir teklif" yapıldığını söyledi. Biden, "Şu anda her şey Hamas'ın elinde" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz ile İsrail'in Gazze'ye yardım sağlama görevini ve İngiltere'nin Refah'a askeri saldırı ihtimalinden duyduğu endişeyi konuştuğunu söyledi.

İsrail güçleri, pazar günü Kahire'de başlayan görüşmelerden bu yana Filistin bölgesini bombalamaya devam etti.

Gazze'deki sağlık yetkilileri İsrail'in saldırılarında öldüğü teyit edilen kişi sayısının 30 bin 700'ü geçtiğini bildirdi.
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