Nikki Haley yarıştan çekildi; Trump, Biden'a karşı 'tek aday'

Trump, önümüzdeki haftayı bekliyor

Donald Trump, salı gecesi Cumhuriyetçilerin kendi arkasında birleştiğini ilan etti, ancak kısa bir süre sonra Haley'in sözcüsü Olivia Perez-Cubas, "Birlik sadece 'Biz birleştik' demekle sağlanmaz" dedi.

Nikki Haley, 'Süper Salı' yenilgisinin ardından başkanlık ön seçim yarışından çekildi. Donald Trump, 2024 seçimleri için Cumhuriyetçilerin 'tek adayı' olarak yoluna devam ediyor.Eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, 'Süper Salı' olarak adlandırılan 15 eyalette birden yapılan ön seçimlerde aldığı ağır yenilginin ardından başkanlık kampanyasını askıya aldı.Böylece Donald Trump, 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin tek adayı kaldı.Güney Carolina'nın Charleston kentinde yaptığı konuşmada Trump'ı desteklemeyen Haley, "Partimiz içinde ve dışında kendisini desteklemeyenlerin oylarını kazanmak artık Donald Trump'ın elinde. Ve umarım bunu başarır" dedi.Haley, "Artık kampanyamı askıya alma zamanı geldi. Amerikalıların seslerini duyurmalarını istediğimi söylemiştim. Bunu yaptım. Hiçbir pişmanlığım yok." diye konuştu.2024 başkanlık yarışında iki eyalette birinci gelen Haley, Cumhuriyetçi Parti'de ön seçim kazanan ilk kadın aday olarak tarihe geçti.15 eyaletteki seçmenler Süper Salı olarak bilinen yarışta oy kullanırken, Haley, Vermont dışındaki tüm eyaletleri kaybetti. Haley, pazar günü District of Columbia'yı kazanmıştı.Eski BM büyükelçisi olan Haley, Şubat 2023'te yarışa katıldığında Trump'ın ilk önemli rakibiydi. Kampanyasında, Trump'ın Başkan Joe Biden'ı yenemeyecek kadar "kaos ve kişisel kinle dolu olduğunu" savundu.52 yaşındaki Haley, hem 77 yaşındaki Trump'a hem de 81 yaşındaki Biden'a bir eleştiri olarak 75 yaşın üzerindeki siyasetçiler için yeterlilik testleri yapılması çağrısında bulunmuştu.Trump'a karşı açılan ceza davalarını siyasi amaçlı olmakla eleştiren Haley, başkan olması halinde federal mahkemede suçlu bulunursa Trump'ı affedeceğini taahhüt etmişti.Perez-Cubas, "Bugün, her eyalette, Donald Trump'la ilgili derin endişelerini dile getiren büyük bir Cumhuriyetçi seçmen bloğu var. Partimizin başarı için ihtiyaç duyduğu birlik bu değildir. Bu seçmenlerin endişelerini gidermek Cumhuriyetçi Parti'yi ve Amerika'yı daha iyi hale getirecektir." diye konuştu.Eski başkan Trump ise bu ayın sonunda Cumhuriyetçilerin adaylığını garantilemek için gerekli 1.215 delegeye ulaşma yolunda ilerliyor.Trump, Alabama'da oyların yüzde 70'ini, Teksas'ta yüzde 61'ini ve California'da yaklaşık yüzde 70'ini alarak zafer kazandı.Trump, ayrıca Alaska, Arkansas, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Utah ve Virginia'da ilk sırada yer aldı.