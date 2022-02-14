Kılıçdaroğlu'dan zam tepkisi: 'Saray'da her şey bedava, vatandaşa yüzde 127 zam'

Kılıçdaroğlu, yapılan elektrik zamları geri alınması çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, "Hedef iktidar" dedi.







Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:





-Ankara'ya bir mesaj da ben gönderiyorum. Elektrik zamlarını geri al. Yüzde 127 zam Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Sarayında oturacaksın, her şey bedava olacak, hiçbir şey ödemeyeceksin. Vatandaşlara gelince yüzde 127 zam.

-Barışı getireceğiz, özgürlüğü getireceğiz. Kimseyi yaşam tarzı dolayısıyla eleştirmeyeceğiz, ötekileştirmeyeceğiz.

-Hiç endişe etmeyin gençler gerçekten güzel günler göreceğiz. Bu ülkenin gençleri sakın umutsuzluğa kapılmayın. Geleceğinizi sakın yurt dışında aramayın. Yaşanabilir bir Türkiye'yi Millet İttifakı ile yapacağız.

-Halkına hesap vermeyen bir siyasi anlayışı reddediyoruz, reddeceğiz.

-İzmir milletvekili olmaktan da gurur duyduğumu ifade edeyim. İzmirliler için çalışmak benim için ayrı bir gurur meselesi.



