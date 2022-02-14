Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'dan zam tepkisi: 'Saray'da her şey bedava, vatandaşa yüzde 127 zam' /14 Şubat 2022 18:29

Kılıçdaroğlu'dan zam tepkisi: 'Saray'da her şey bedava, vatandaşa yüzde 127 zam'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de yaptığı bir mitingde halka seslendi. Kılıçdaroğlu, "Ankara'ya bir mesaj da ben gönderiyorum. Elektrik zamlarını geri al. Yüzde 127 zam Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Sarayında oturacaksın, her şey bedava olacak, hiçbir şey ödemeyeceksin. Vatandaşlara gelince yüzde 127 zam" dedi.

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Kılıçdaroğlu, yapılan elektrik zamları geri alınması çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, "Hedef iktidar" dedi. 

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

-Ankara'ya bir mesaj da ben gönderiyorum. Elektrik zamlarını geri al. Yüzde 127 zam Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Sarayında oturacaksın, her şey bedava olacak, hiçbir şey ödemeyeceksin. Vatandaşlara gelince yüzde 127 zam. 
-Barışı getireceğiz, özgürlüğü getireceğiz. Kimseyi yaşam tarzı dolayısıyla eleştirmeyeceğiz, ötekileştirmeyeceğiz. 
-Hiç endişe etmeyin gençler gerçekten güzel günler göreceğiz. Bu ülkenin gençleri sakın umutsuzluğa kapılmayın. Geleceğinizi sakın yurt dışında aramayın. Yaşanabilir bir Türkiye'yi Millet İttifakı ile yapacağız.
-Halkına hesap vermeyen bir siyasi anlayışı reddediyoruz, reddeceğiz.
-İzmir milletvekili olmaktan da gurur duyduğumu ifade edeyim. İzmirliler için çalışmak benim için ayrı bir gurur meselesi. 

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