Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'na demediğini bırakmamış, sonra danışmanı olmuş /03 Eylül 2023 09:48

Kılıçdaroğlu'na demediğini bırakmamış, sonra danışmanı olmuş

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın eski tweetleri ortaya çıkmıştı. Bu olay henüz gündemdeyken başka bir kriz daha belirdi. CHP'ye karşı sert paylaşımları ve iktidara yakınlığı ile tanınan Avukat Cevdet Nasıranlı'nın eski tweetleri ve CHP'de genel başkan danışmanı yapıldığı ortaya çıktı.

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Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretleriyle tanınan ve iktidara yakınlığı ile bilinen Avukat Cevdet Nasıranlı'nın da Genel Başkan Danışmanlığı yapıldığı ortaya çıktı.

Nasıranlı'nın 14 Mayıs seçimlerinden yalnızca 4 gün sonra genel başkan danışmanı olarak atandığı ortaya çıktı. 4 Haziran'da Kılıçdaroğlu'nun kararı ile tüm danışmanların görevine son verilmişti ancak gerçekleşen 28 Mayıs, 2. tur seçimlerine kadar, Nasıranlı'nın Kılıçdaroğlu'na destek verdiği belirtildi. Bu atamalar tesadüf olabilir mi? sorusu tartışmalar doğurdu...

Nasıranlı CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu adeta taşladığı tweetleri ile tanınıyordu. İşte onlardan bazıları;


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