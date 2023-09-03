Kılıçdaroğlu'na demediğini bırakmamış, sonra danışmanı olmuş

Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretleriyle tanınan ve iktidara yakınlığı ile bilinen Avukat Cevdet Nasıranlı'nın da Genel Başkan Danışmanlığı yapıldığı ortaya çıktı.







Nasıranlı'nın 14 Mayıs seçimlerinden yalnızca 4 gün sonra genel başkan danışmanı olarak atandığı ortaya çıktı. 4 Haziran'da Kılıçdaroğlu'nun kararı ile tüm danışmanların görevine son verilmişti ancak gerçekleşen 28 Mayıs, 2. tur seçimlerine kadar, Nasıranlı'nın Kılıçdaroğlu'na destek verdiği belirtildi. Bu atamalar tesadüf olabilir mi? sorusu tartışmalar doğurdu...





Nasıranlı CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu adeta taşladığı tweetleri ile tanınıyordu. İşte onlardan bazıları;







