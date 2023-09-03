Türkiye’de bir ilk!

Nazi sempatizanı bir X kullanıcısı, 30 Ağustos’ta Maçka Demokrasi Parkı’nda buluşma düzenlediklerini iddia eden bir fotoğraf paylaştı.







Gerçek Gündem'de yer alan habere göre “Öyle korktuğumuz falan yok! 30 Ağıstos günü Maçka Parkı’nda herkesin gözünün önünde açtık bayrağımızı gel durdurabilirsen durdur ;)” notuyla paylaşılan fotoğrafta, maske takıp Nazi bayrağı tutan genç yaşlarda dört kişi görülüyor.







Fotoğraf bir süre sonra silinse de fotoğrafı paylaşan kullanıcı, kendisine silmesinin söylenmesi üzerine fotoğrafı sildiğini belirterek, “Ben antisemitizmi yaymaktan gocunmam” ifadelerini kullandı.



