Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’de bir ilk! /03 Eylül 2023 09:58

Türkiye’de bir ilk!

İstanbul’daki Maçka Parkı’nda Nazi sempatizanları 30 Ağustos buluşması yaptı. Buluşmaya ait fotoğraf, “Kimseden korktuğumuz yok! Gözünüzün önünde açtık bayrağımızı” notuyla paylaşıldı.

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Nazi sempatizanı bir X kullanıcısı, 30 Ağustos’ta Maçka Demokrasi Parkı’nda buluşma düzenlediklerini iddia eden bir fotoğraf paylaştı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre “Öyle korktuğumuz falan yok! 30 Ağıstos günü Maçka Parkı’nda herkesin gözünün önünde açtık bayrağımızı gel durdurabilirsen durdur ;)” notuyla paylaşılan fotoğrafta, maske takıp Nazi bayrağı tutan genç yaşlarda dört kişi görülüyor.

Fotoğraf bir süre sonra silinse de fotoğrafı paylaşan kullanıcı, kendisine silmesinin söylenmesi üzerine fotoğrafı sildiğini belirterek, “Ben antisemitizmi yaymaktan gocunmam” ifadelerini kullandı.

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