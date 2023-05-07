Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin 'mermili' tehdidine cevap /07 Mayıs 2023 00:47

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin 'mermili' tehdidine cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortakları müebbet ya da vücutlarına mermi alır' ifadeleri ile tehdit ettiği Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt geldi.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve ittifak ortaklarını tehdit eden Bahçeli, "2022 yılının ekim ayında Irak ve Suriye tezkerelerine ‘hayır’ diyerek, esasen terörle mücadeleye ‘hayır’ diyen, Libya tezkeresine ‘hayır’ diyerek ‘Mavi Vatan’daki haklarımıza karşı gelen Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortaklarını 14 Mayıs’ta acıklı bir son beklemektedir. Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin’i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alır" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Bahçeli'nin sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Mafyalar, militanlar, SADAT’çılar, 5’li çeteler, domuz bağcılar bir araya geldi, Türkiye’yi tehdit ediyor. Bunları ilk turda tarihin çöplüğüne gömeceksin genç, sonra da Bay Kemal hepsini ait oldukları yere gönderecek. Sana söz" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin 'mermili' tehdidine cevap Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:03:24