Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan cezaevine dikkat çeken ziyaret /06 Ekim 2023 13:51

Kılıçdaroğlu'ndan cezaevine dikkat çeken ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi tutuklularını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Davası'nda aldıkları hapis cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından geçen haftalarda onanan Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman'ı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda; Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i ise Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.

"HİÇKİMSE DÜŞÜNCEDEN ÖTÜRÜ YARGILANAMAZ"
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Eğer bir yargı, yürütme organının yani Saray'ın kontrolündeyse o yargı adalete uygun karar vermez. O yargı Saray'ın yani yürütme organının talepleri doğrultusunda karar vermiş olur.

Hiçkimse düşünceden ötürü yargılanmamalı. Düşünceden korkulur mu? Bu ülkede demokrasi yok, farkındayım. Bütün yargıçların demeyeyim, ama önemli bir kesimin karar almadan önce birilerine danıştığını da biliyorum. Burada olmamın temel nedeni de, o kararların yanlış olduğunu herkese duyurmaktı. Bu ülkede vicdanlı insanlar var, ben o vicdanlı insanların yüreğine sesleniyorum."

 
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