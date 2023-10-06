Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li mağaracının gizemi çözülemiyor; O sistemi neden ve nasıl kurdu? /06 Ekim 2023 13:44

ABD'li mağaracının gizemi çözülemiyor; O sistemi neden ve nasıl kurdu?

Mersin’deki Morca Mağarası’nda araştırma yaparken yaklaşık bin metre derinlikte rahatsızlanan ve 10 günlük operasyonun ardından kurtarılan ABD’li mağaracının kurduğu sistem hayrete düşürdü.

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Gazeteci Fatih Altaylı, Mersin’deki Morca Mağarası’nda araştırma yaparken yaklaşık bin metre derinlikte rahatsızlanan ve 10 günlük operasyonun ardından kurtarılan ABD’li mağaracı Mark Dickey ile kaleme aldığı yazısında “karanlık” bulduğu bazı durumları paylaştı.

Altaylı, kendisine Dickey ile ilgili verilen bilgilerin ilginç olduğunu belirterek, “Ve veriler Dickey’in basit bir mağaracı olmadığını ortaya koyuyor. Çünkü Amerikalı mağaracı, izinsiz olarak girdiği Morca Düdeni’nde sadece mağaraya girmekle yetinmemiş görünüyor” dedi.

ALTAYLI, ŞU İFADELERİ KULLANDI:
“Amerikalı ‘sözde’ mağaracı, yüksekliği 2100 metreye kadar çıkan Taşeli platosundaki mağaraya girmeden önce mağara çevresinde, mağaracılıkla hiç alakası olmayan ve mağaraya inmekte kullanmayacağı bir ‘telsiz röle istasyonu’ kurmuş. Geniş bir alana yayılan antenler ve buna bağlı birçok elektronik sistem oluşturmuş. Mağaracının, mağara araştırması ile ilgisi olmayan böyle bir telsiz röle sistemini dağın başına niye kurduğu hâlâ bir muamma.

Mağaraya girmek için gereken izinleri almamış, hiçbir başvuru yapmamış olmasının üzerine bir de bu elektronik sistemler eklenince ortaya hayli büyük bir soru işareti çıkıyor.”


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