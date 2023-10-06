Samanyolu Haber /Gündem / Bilim insanları cevabını buldu; Ay'ın içinde ne var? /06 Ekim 2023 13:56

Bilim insanları cevabını buldu; Ay'ın içinde ne var?

Gezegenimizin uydusu Ay'ın içinde ne olduğu tartışması artık sona eriyor. Bilim insanları tarafından Ay'ın içinde ne olduğu öğrenildi!

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Ay'ın iç yapısı hakkındaki uzun süren bilimsel tartışmalar sona eriyor gibi görünüyor. Mayıs ayında yayınlanan bir araştırma, Ay'ın iç çekirdeğinin katı olduğunu ve demire benzer bir yoğunluğa sahip olduğunu ortaya koydu. 

Fransa'daki Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden astronom Arthur Briaud liderliğindeki araştırmacılar, Ay'ın iç yapısını inceleyerek bu önemli bilgiye ulaştılar. Sismik veriler, Ay'ın içindeki malzemelerin haritasını çıkarmak için kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Ancak Apollo misyonu tarafından sağlanan sismik verilerin çözünürlüğü, Ay'ın iç yapısını tam olarak anlamak için yetersizdi.

AY'IN ÇEKİRDEĞİ KATI MI? YOKSA ERİMİŞ Mİ?
Briaud ve ekibi, Ay'ın çekirdeğinin katı mı yoksa erimiş mi olduğunu belirlemek için uzay görevlerinden ve Ay lazer menzil deneylerinden elde edilen verileri kullanarak farklı iç çekirdek modelleri oluşturdular. Sonuçlar, Ay'ın iç çekirdeğinin katı olduğunu ve Dünya'nın iç yapısına benzer bir yapıya sahip olduğunu gösterdi. Modellemelere göre, Ay'ın iç çekirdeğinin yarıçapı yaklaşık 258 kilometre ve yoğunluğu da demire çok yakın bir değerde.

Bu keşif, Ay'ın manyetik alanının evrimini ve Ay'ın geçmişini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Ay'ın manyetik alanının nasıl oluştuğu ve neden zamanla kaybolduğu, iç çekirdeğin yapısıyla derinden ilişkili olduğu belirtildi. Ayrıca, Ay'ın evrimi ve Güneş Sistemi'nin ilk milyar yılındaki olaylar hakkında da önemli bilgiler sunabilir. Briaud ve ekibi, bu sonuçların daha önceki bulguları doğruladığını ve Ay'ın iç yapısıyla ilgili güçlü kanıtlar sunduğunu belirtiyor.

Bu araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.
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