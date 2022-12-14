Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na videolu destek: Aklınızı başınıza alın! /14 Aralık 2022 17:42

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na videolu destek: Aklınızı başınıza alın!

Bir dizi temasta bulunmak üzere Almanya'ya giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin Ekrem İmamoğlu kararı öncesinde videolu mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na videolu destek: Aklınızı başınıza alın!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında savcı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar etti, İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi. 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Adalet, adalet, adalet" notuyla ilgili bir mesaj paylaştı. İmamoğlu'na destek mesajı veren Kılıçdaroğlu söz konusu videoda, "Ekrem başkanın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim, 'Sözlerin kime yönelik olduğu belli, tartışmasız Süleyman Soylu'ya söylenmiştir' demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında her karar saray talimatı ve kumpasın itirafı olacaktır. Saray'ı son kez uyarıyorum. Yargının üzerinden elinizi çekin, bu halk kimsesiz değildir, aklınızı başınıza alın" ifadelerine yer verdi.
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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na videolu destek: Aklınızı başınıza alın!

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na videolu destek: Aklınızı başınıza alın!

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