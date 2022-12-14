Elon Musk'ı tahtından etti: İşte dünyanın en zengini

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın hisselerindeki düşüşün ardından ‘dünyanın en zengin kişisi’ unvanını kaybetti.







Forbes ve Bloomberg’e göre artık dünyanın en zengini, Fransa merkezli lüks tüketim ürünleri firması LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault.





Forbes’a göre Musk’ın kişisel serveti 178 milar dolar. Arnault’unkiyse 188 milyar dolar. Bloomberg’e göre ise Musk’ın serveti 168,5 milyar dolarken, Arnault’unki 172,9 milyar dolar civarında.





FARK NASIL KAPANDI?

İçerisinde Louis Vuitton, Hennessy gibi markaları da barındıran Arnault'un şirketi LVMH'nin hisseleri bu yıl çoğunlukla yatay seyretmişti. Ancak Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın hisseleri 2022'de yüzde 56 değer kaybetti. Bu da iki milyarder arasındaki aranın kapanmasına neden oldu. Musk ayrıca bu yıl Twitter'ı satın almak için de yüklü miktarda Tesla hissesi satmıştı.





Bu gelişmeler nedeniyle iki milyarder arasındaki servet farkı kapandı. Güncel listelerde lük giyim markası sahibi Arnault, teknoloji milyarderinin önüne geçmeyi başardı.





Bloomberg’in listesinde üçüncü sırada ise Hint milyarder Gautam Adani bulunuyor. Adani'nin serveti 125 milyar dolar civarında. Dördüncü sırada ise 116 milyar dolarlık serveti ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos bulunuyor.





BERBARD ARNAULT KİMDİR?

5 Mart 1949 yılında Fransa’nın Roubaix şehrinde dünyaya gelen Bernard Arnault aynı zamanda iş insanı Jean Leon Arnault’nun oğlu.





Arnault, dünyaca ünlü yüksekokullardan biri olan Ecole Polytechnique Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldıktan sonra sonra babasının Ferret- Savinel isimli inşaat şirketinde çalıştı.





Sonrasında lüks eşya şirketi olan Financiere Agache’yi satın alan Arnault, ünlü tekstil şirketleri Boussac Saint- Freres’i de kendi bünyesine kattı. MHV şirketinin hisselerine milyonlarca dolar yatırım yapan Arnault, şirketin ilk hissedarı oldu ve LMHV’yi dünyaca ünlü bir şirkete dönüştürdü.





Modanın yanında içki, kozmetik, saat, giyim gibi pek çok lüks ürünü şirketinde toplayan Arnault, 2011 yılı itibariyle dünyanın en zengin ilk 5 kişisinin arasına girmişti.