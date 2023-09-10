Kılıçdaroğlu'ndan seçim itirafı: Hepimiz hayal kırıklığına uğradık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Murat Yetkin'i telefonla arayarak, Yetkin'in eleştirileri konusunda görüşlerini dile getirdi.







Yetkin, "Geçmişin mirasıyla buraya kadar" başlıklı yazısında CHP'nin 100. yılına ağır bir seçim yenilgisiyle girdiğini, Kılıçdaroğlu'nun istifa ve olağanüstü kurultay çağrısı yapmadığını ve bunun da partiyi ve Kılıçdaroğlu'nu yıprattığını söylemişti. Yetkin ile konuşan Kılıçdaroğlu, "Belki kitle önüne çıkmakta geç kaldık" ifadelerini kullandı.





Yetkin'in "Kılıçdaroğlu: hepimiz hayal kırıklığına uğradık ama vazgeçmeyeceğiz" başlıklı yazısında yer verdiği ifadeler şöyle:







"CHP’nin seçmen kitlesiyle bağlarını güçlendirmesi, güvenini yeniden kazanması gerektiği doğru. Hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Belki kitle önüne daha erken çıkıp kendimizi anlatmamız gerekirdi. Belki geciktik. Ama önce il başkanlarımız, sonra belediye başkanlarımız ve parti meclisimizin fikrini almak istedik; yani parti kurullarına gittik. CHP tartışarak güçlenen bir parti olmuştur. Türkiye’nin içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde umutsuzluğa düşmememiz gerekir. CHP, kurucumuz Atatürk’ün dediği gibi 'Memleket ve milletin her türlü dayanaktan mahrum bırakıldığı, uğursuz bir hengâmenin yaşandığı' dönemde umut ışığı yakmış olan partidir. Biz de bu ilkeden vaz geçmedik, vazgeçmiyoruz."