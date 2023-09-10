İstanbul'da caddede yürüyen kadın kaçırıldı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında iddiaya göre, işyerinden çıktıktan sonra cadde üzerinde yürüyen iki kadının yanına bir otomobil yanaştı.







Birgün'de yer alan habere göre otomobilden çıkan kişi, kadını zorla otomobile bindirdi. Arkadaşı otomobile bindirilirken, diğer kadın ise çaresizce izledi.





Otomobil hızla uzaklaşırken, diğer kadın oradan uzaklaştı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler olayı gördüklerini ama kim ve neden kaçırıldığını bilmedikleri söyledi.





"KİM NEDEN YAPTI BİLMİYORUZ"



Görgü tanığı Metin Topçu, "Kadının yanındaki diğer kadın başka yöne gitti, araba başka yöne. Düğün salonunun önünde oldu. Kadınlar yukarı caddeden geliyordu. Kim ve neden yaptığını bilmiyoruz" dedi.







"İRİ YAPILI BİRİ ONU ARABANIN İÇİNE ALMAYA ÇALIŞTI"

Başka bir görgü tanığı Abdullah Öz ise, "Bir cip geldi, burada durdu. Sonra genç kızı, iri yapılı biri arabanın içine almaya çalıştı. Herkes ses çıkarttı sonra bir kadın sağa doğru gitti. Araçta son sürat aşağı doğru gitti. Bizim gördüğümüz bu. Kim olduğunu bilmiyoruz, neden olduğunu da bilmiyoruz" diye konuştu.

