Samanyolu Haber /Gündem / Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var /10 Eylül 2023 12:23

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'da Suruç ve Akçakale ilçelerini birbirine bağlayan yolda tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı.

Ölü ve yaralıların olduğu kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Birgün'de yer alan habere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 53 ABY 505 plakalı minibüs, Suruç-Akçakale kara yolunun Aydınlı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada, araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.


Minibüsteki tarım işçilerinin bir tarlaya çapa yapmak için gittikleri öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
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