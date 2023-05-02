Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan 'son uyarı:'Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları...' /02 Mayıs 2023 00:48

Kılıçdaroğlu'ndan 'son uyarı:'Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları...'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere yönelik bir açıklama yaparak, dark web dünyası ve Cambridge Analytica'ya dikkat çekti. Kılıçdaroğlu bu kez isim de vererek, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u işaret etti.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a seslendi.


Kılıçdaroğlu, "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır!" ifadelerini kullandı.


NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde iktidarın kutuplaştırıcı ve hedef gösterici söylemlerinin ardından Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaparak, "Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!" ifadelerini kullanmıştı.
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