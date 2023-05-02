Kılıçdaroğlu'ndan 'son uyarı:'Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları...'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a seslendi.









Kılıçdaroğlu, "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır!" ifadelerini kullandı.







