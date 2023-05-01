AKP binlerce gurbetçiyi ateşe attı: Oy kullanma hakları da gitti

‘Yurt dışındaki Türkler'in, adresleri Türkiye'ye alındığı için oy verememesi’ ile ilgili skandal büyüyor.





Olayın altından ‘Yurt dışında yaşayan Türkler'in Türkiye'deki banka hesapları ile gelirlerinin yurt dışına otomatik olarak bildirilmesi’ ile ilgili anlaşma çıktı. Bankada parası olan, Türkiye'de gelir elde eden Türk vatandaşları, yaşadıkları ülkelerde oy kullanamıyor.









İKAMET ADRESLERİNİ DEĞİŞTİRİYORLAR





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın imzaladığı ‘Otomatik banka hesap bildirimi’ anlaşması, yurt dışında yaşayan 6 milyon Türk'ü etkilerken, bazı vatandaşların ‘Hesaplarınızın bildirilmesini istemiyorsanız, adresinizi Türkiye'de gösterin’ diyerek ikamet adreslerini değiştirdiği öğrenildi.





Türkiye'de bankada parası olan, kira geliri ya da başka geliri olanlar, adreslerini, yaşadıkları ülkelerde vergi cezaları ödememek için Türkiye'ye alıyor. Bu kişiler, Türkiye'de yaşıyor olarak kayıtlara geçtiği için yurt dışında oy hakkı da kalmıyor.





“ARTIK ADRESİNİZ ALMANYA'DA DEĞİL, OY VEREMEZSİNİZ”





Vatandaşlar seçim öncesi alınan kararlara itiraz edip ikamet adreslerini düzelttirdiği zaman, banka ve hesap bilgilerinin otomatik olarak yurt dışına, ülkelerin ilgili birimlerine gönderildiği belirtildi.





Bu kapsamda yıllardır yurt dışında bulunduğu için 27 Nisan'dan başlayarak oy vermeye giden on binlerce Türk seçmen, yurt dışı temsilciliklerden geri çevrildi. Vatandaşlara “Artık adresiniz Almanya'da değil, oy veremezsiniz” denildi.





TÜRKİYE’DE OY KULLANABİLİRLER





Adresleri Türkiye'de gösterilen on binlerce kişi, ancak 14 Mayıs'ta Türkiye'de olması durumunda oy kullanabilir.





Yurt dışında yaşadığı halde, vergiden durumu ya da başka amaçlarla Türkiye'de adres göstermek, Avrupa hukukuna aykırı. Bu durum, kasten vergi kaçırma suçlamaları yaratabilir.





Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Fransa gibi ülkelerin Türkiye ile benzer hukuk yapısına sahip olduğu ve kişinin ikamet ettiği yere göre, yılın 183 günü hangi ülkede yaşıyorsa, kişilerin o ülkede vergi mükellefi olmasını öngörüyor. Ayrıca bu kişiler, oturma izinlerini kaybetme riskiyle de karşı karşıya kalabilir.