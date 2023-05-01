Samanyolu Haber /Gündem / ‘Yeryüzü Mirasçıları’ Stuttgart’ta sahne aldı /01 Mayıs 2023 21:30

‘Yeryüzü Mirasçıları’ Stuttgart’ta sahne aldı

Ümit Nağmeleri’nin bu seneki duygu yüklü projesi 'Yeryüzü Mirasçıları’ Almanya’nın Augsburg şehrinden sonra bu sefer de Stuttgart’da gösterime girdi. ‘Yeryüzü Mirasçıları’ programının bir sonraki durağı Geseke ve Frankfurt olacak…

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Neckar Forum’da sahneye çıkan genç sanatçılar, naat, müzik, şiir ve yaşanmış hikaye anlatımları ile katılımcıların büyük beğenisini topladı. Sunuculuğunu Reha Yeprem’in yaptığı gece Türkiye’de meydana gelen deprem sonrası hayatını kaybeden insanları anarak başladı. 


Etkinlikte, Hizmet gönüllülerinin yaşadıkları zulüm ve zor şartlardaki başarı hikayeleri Yazar Nedim Hazar'ın anlatımıyla izleyicilerle buluştu. Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklar nedeniyle cezaevlerine gönderilenler ve ülkesini terk etmek zorunda kalan masum insanların gerçek hikayelerine dikkat çekildi. 

Yaşanan zulümleri sanat dili ile sahneye taşıyan genç solistlerinin seslendirdikleri eserlerle eğlenen davetliler Nedim Hazar'ın anlatımlarıyla kah güldü kah ağladı. Program sonrası görüşlerini ifade eden Hazar, programı ‘bir duygu paylaşımı’ olarak niteledi. Hazar “Yıllardan beri biriktiğimiz şeylerin çok azını burda paylaştık. Ve muazzam bir etkileşim ve empati oldu. Çok memnun kaldım, bu tarz hikayelerin anlatılması lazım. Bu tarz programların çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum.Bizden sonra genç kuşak çok daha güzel yapacaktır.”şeklinde konuştu. 

6 Mayıs’ta Geseke ve 7 Mayıs’ta Frankfurt’ta yapılacak etkinliklere kadar Almanya’nın tarihi ve kültürel yerlerini gezecek olan genç solistler ülkede bulunan Türk ailelerin misafirleri olacak. 

‘Yeryüzü Mirasçıları’ Eylül ayında yine Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç ülkelerinde tekrar sahne alacak.
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