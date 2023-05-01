Samanyolu Haber /Gündem / Fox News’ten Enes Kanter belgeseli; Özgürlük neden bedelsiz değildir? /01 Mayıs 2023 19:07

Fox News’ten Enes Kanter belgeseli; Özgürlük neden bedelsiz değildir?

İnsan hakları savunucusu ve eski NBA oyuncusu Enes Kanter Freedom, kendi mağduriyet hikayesini ve sesini yükselttikçe ödemek zorunda kaldığı bedeli ABD medya kuruluşu FOX News’e anlattı.

SHABER3.COM

‘The Price and Splendor of Freedom’ (Özgürlüğün Bedeli ve İhtişamı) isimli belgesel Pazar akşam yerel saatle 22.00’de yayına girdi. Enes Kanter, belgeseli kendi twitter hesabından “Hikayenin tadını çıkarın. Özgürlük Neden Bedelsiz Değildir?” notuyla paylaştı.

Enes Kanter Freedom, Çin’de Uygurlara yapılan ve soykırıma varan zulme sessiz kalmayı reddetmiş ve Çin Komunist Partisini uygulamakta oldukları politikalar sebebiyle ağır şekilde eleştirmişti. Bu eleştirilerin ardından NBA yönetimiyle birtakım sıkıntılar yaşamıştı.

Freedom ayrıca Erdoğan rejimini ülkede yaşaşan hak ihlalleri ve otoriter yönetim sebebyile çok sert bir şekilde eleştirmeye devam ediyor. Bunların neticesinde Enes Kanter’in başına Türk hükümeti 500 Bin Dolar ödül koymuştu.

‘SİYASETE ATILABİLİR’
Freedom, konuk olduğu Fox News’de Biden yönetimini Çin ve Türkiye gibi en temel insan haklarına saygı duymayan ülkelere karşı zayıf davrandığı gerekçesiyle eleştirdi ve yayınlanan programda siyasete atılabileceğinin sinyallerini verdi.

ABD’de olmaktan çok mutlu olduğunu ve ülkesini çok sevdiğini söyleyen Freedom, başka yerlerde olanlar göz önüne alındığında ABD’de olmanın büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Eski basketbolcu Kongre üyeliğine aday olmayı ciddi şekilde düşündüğünü açıkladı ve ‘Doğru yeri bulmaya çalışıyorum’ dedi. Florida’yı çok sevdiğini belirterek buradan aday olmaya sıcak baktığının mesajını verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fox News’ten Enes Kanter belgeseli; Özgürlük neden... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:00:17