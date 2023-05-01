Fox News’ten Enes Kanter belgeseli; Özgürlük neden bedelsiz değildir?

‘The Price and Splendor of Freedom’ (Özgürlüğün Bedeli ve İhtişamı) isimli belgesel Pazar akşam yerel saatle 22.00’de yayına girdi. Enes Kanter, belgeseli kendi twitter hesabından “Hikayenin tadını çıkarın. Özgürlük Neden Bedelsiz Değildir?” notuyla paylaştı.



Enes Kanter Freedom, Çin’de Uygurlara yapılan ve soykırıma varan zulme sessiz kalmayı reddetmiş ve Çin Komunist Partisini uygulamakta oldukları politikalar sebebiyle ağır şekilde eleştirmişti. Bu eleştirilerin ardından NBA yönetimiyle birtakım sıkıntılar yaşamıştı.





Freedom ayrıca Erdoğan rejimini ülkede yaşaşan hak ihlalleri ve otoriter yönetim sebebyile çok sert bir şekilde eleştirmeye devam ediyor. Bunların neticesinde Enes Kanter’in başına Türk hükümeti 500 Bin Dolar ödül koymuştu.





‘SİYASETE ATILABİLİR’





Freedom, konuk olduğu Fox News’de Biden yönetimini Çin ve Türkiye gibi en temel insan haklarına saygı duymayan ülkelere karşı zayıf davrandığı gerekçesiyle eleştirdi ve yayınlanan programda siyasete atılabileceğinin sinyallerini verdi.





ABD’de olmaktan çok mutlu olduğunu ve ülkesini çok sevdiğini söyleyen Freedom, başka yerlerde olanlar göz önüne alındığında ABD’de olmanın büyük bir şans olduğunu ifade etti.





Eski basketbolcu Kongre üyeliğine aday olmayı ciddi şekilde düşündüğünü açıkladı ve ‘Doğru yeri bulmaya çalışıyorum’ dedi. Florida’yı çok sevdiğini belirterek buradan aday olmaya sıcak baktığının mesajını verdi.







