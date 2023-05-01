Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş, Der Spiegel'e konuştu /01 Mayıs 2023 18:55

Demirtaş, Der Spiegel'e konuştu

Selahattin Demirtaş, Alman Der Spiegel dergisinin sorularını yazılı olarak yanıtladı: Muhalefet daha önce hiç olmadığı kadar hazırlıklı durumda; Erdoğan bu sefer kesinlikle kaybedecek

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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili, "Muhalefet, bugün daha önce hiç olmadığı kadar hazırlıklı durumda. 20 yıldır ilk defa birlikte hareket edecek durumdalar. Erdoğan bu sefer kesinlikle kaybedecek ve siyasi kariyeri sona erecek. Buna hiç şüphem yok" dedi. 

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Demirtaş, Alman Der Spiegel dergisinin sorularını yazılı olarak yanıtladı. 14 Mayıs seçimlerinde neyin söz konusu olduğu sorusu üzerine Demirtaş, "Erdoğan, Türkiye'de bir tek adam rejimi kurmaya çalıştı. Şimdi tekrar kazanırsa, Türkiye bir çeşit diktatörlük olacak. Bu seçim, diktatörlük ile demokrasi arasında bir karar" ifadesini kullandı.

"Erdoğan'ın siyasi kariyeri sona erecek"
Demirtaş, seçimlerde iktidar değişikliğinin ne kadar olası olduğu sorusuna ise, "Muhalefet, bugün daha önce hiç olmadığı kadar hazırlıklı durumda. 20 yıldır ilk defa birlikte hareket edecek durumdalar. Erdoğan bu sefer kesinlikle kaybedecek ve siyasi kariyeri sona erecek. Buna hiç şüphem yok" yanıtını verdi.

Türkiye'deki ekonomik krizin de hatırlatıldığı Demirtaş, "toplumun büyük bir kısmının iktidarın sorunları çözebileceğine güvenmediğini" söyledi. Bazılarının buna güvendiğini de kaydeden Demirtaş, bunun, Erdoğan tekrar seçilmezse "eski Türkiye'nin geri gelebileceğine ve AKP sayesinde kazandıkları ayrıcalık ve rahatlıkları kaybedebileceklerine yönelik 20 yıllık bir korkudan" kaynaklandığını kaydetti.

Demirtaş, "Ancak AKP seçmeni de Erdoğan'ın yaşlı, yorgun ve vizyonsuz olduğunu biliyor. Erdoğan kaybettiğinde, korkulacak bir şey olmadığı görecekler ve rahatlayacaklar" dedi.

"Kürtler seçimin sonucunu kesinlikle etkileyebilirler"
Demirtaş, HDP'ye açılan kapatma davasının, seçimlere Yeşil ve Sol Parti (YSP) listelerinden girme kararıyla bertaraf edildiğini de kaydetti. Kürt seçmenlerin seçimde nasıl bir rol oynayacağıyla ilgili ise Demirtaş, "Kürtler, blok olarak demokrasi yanlısı bir tutum takınabilirler. Bu şekilde seçimin sonucunu kesinlikle etkileyebilirler. Ve tercihleri eminim ki Erdoğan'dan yana olmayacak" diye konuştu.
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