Samanyolu Haber /Gündem / Alevi derneklerinden Erdoğan'a 'tür' tepkisi: Evet biz Cumhurbaşkanı'ndan farklı bir türüz /01 Mayıs 2023 17:51

Alevi derneklerinden Erdoğan'a 'tür' tepkisi: Evet biz Cumhurbaşkanı'ndan farklı bir türüz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ve alevilik üzerinden insanlara tür demesine Alevi derneklerinden tepki geldi. Erdoğan'ın üslubunu eleştiren Alevi kanaat önderleri, miting alanlarında kimseye kimliği üzerinden yüklenilmemesi gerektiğini söyledi.

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CHP Lideri ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Alevi" başlıklı videosu üzerinden hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da yaptığı mitingde "Sana kim dedi, Alevi misin değil misin? Bizim Alevi'ye de saygımız var her türe saygımız var. Bunu söylemene ne gerek var" dedi.

Bu sözlere Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ve Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat'tan tepki geldi.  

"EVET BİZ ERDOĞAN'DAN FARKLI BİR TÜRÜZ"
Cumhuriyet TV'ye konuşan Cuma Erçe Kılıçdaroğlu'nun kimliğini açıklamak zorunda bırakılmasını insan hakları ihlali olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" başlıklı videouyu çekmesini uzunca bir süredir miting meydanlarında kimliği üzerinden yapılan saldırıların sonucu olarak yorumlayan Erçe, "Aday olmasının önünde en büyük engel olarak sunulmuştur. Bu yaklaşımı esefle kınıyorum" dedi.

Erdoğan'ın Alevilerden "tür" diye bahsetmesine "Evet biz İnsan-ı Kâmil olma yolunda ilerleyen bir inanca sahibiz, biz 72 milleti aynı nazarda görmeyeni kendimizden saymayan bir inancız. Biz çocuk yaşta evlenmeyi caiz sayan bir inancı temsil etmiyoruz. Bu haliyle Sayın Cumhurbaşkanı'ndan farklı bir türüz" diye yanıt veren Erçe, Erdoğan'ın bu ifadeyi hakaret manasında söylediğini bildiklerini belirtti.

Erçe, "Aleviliği inkar ediyorlar. İnkar etmekle de kalmıyorlar imha etmeye çalışıyorlar. Şimdi bunu asimile yoluyla yapmaya çalışıyorlar. Gün geliyor bizi folklorik bir topluluk olarak değerlendiriyorlar, gün geliyor bizi ayrı bir türmüş gibi değerlendiriliyor. Ama ben bu ülkede yeniden laik, demokratik bir Cumhuriyet rejiminin inşa edileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.  

"ABBAS YOLCU..." 
Kılıçdaroğlu'nun inancı nedeniyle seçim meydanlarında daha önce Erdoğan tarafından yuhalatıldığını hatırlatan Celal Fırat ise "Biz Erdoğan'ı çok iyi tanıyoruz. Ne kadar kindar bir dil kullandığını çok iyi biliyoruz. Bu dil bu topraklarda yerle yeksan olmalı" dedi.

Erdoğan'ın ulaşamadığı tek kitlenin Alevi toplumu olduğunu söyleyen Fırat, "Sayın Erdoğan'ı bu kelamlarından dolayı kınıyorum. Biz bu ülkede bu meseleleri tartışmaktan çıkartıp herkesin eşit yurttaş olmalarını arzuluyoruz. Herkesin kendi kimliğiyle özgür şekilde yaşamasını arzuluyoruz. Ama Erdoğan sıkıştıkça nereye saldıracağını bilemiyor. Ama bence artık Abbas yolcu..." dedi. 
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