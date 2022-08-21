Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan yeni 6'lı Masa mesajı /21 Ağustos 2022 21:58

Kılıçdaroğlu'ndan yeni 6'lı Masa mesajı

6'lı Masa grubunun yeni toplantısı sonrasımda bir bildiri yayımlanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kişisel sosyal medya hesabu üzerinden ayrı bir mesaj paylaştı.

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Kamuoyunda '6'lı Masa olarak bilinen ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti (DP) ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu grubun yeni toplantısı Saadet Partisi önderliğinde yapıldı.

Toplantı sonrası bir bildiri yayımlanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kişisel sosyal medya hesabu üzerinden ayrı bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu msajında şu ifadelere yer verdi:

Söz verdik; bu düzeni değiştireceğiz! Yarının Türkiye'sini inşa etmek için bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda, bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın @T_Karamollaoglu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. #HepBirlikteGüzelYarınlara

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