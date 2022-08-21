Benzine zam yolda

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, pazartesi gece yarısından sonra zammın uygulanması halinde benzinin litre fiyatının İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 21,26 TL’ye ve İzmir’de 21,25 TL’ye yükselecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul
Motorin litresi 25.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.33 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 25.21 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.48 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 25.22 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.46 liradan satılıyor.