Samanyolu Haber /Gündem / Benzine zam yolda /21 Ağustos 2022 22:10

Benzine zam yolda

Geçtiğimiz hafta iki gün art arda motorine gelen zamların ardından bu kez de pazartesi gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre geçtiğimiz hafta iki gün art arda motorine gelen zamların ardından bu kez de pazartesi gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, pazartesi gece yarısından sonra zammın uygulanması halinde benzinin litre fiyatının İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 21,26 TL’ye ve İzmir’de 21,25 TL’ye yükselecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul
Motorin litresi 25.03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.33 liradan satılıyor.

Ankara
Motorin litresi 25.21 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.48 liradan satılıyor.

İzmir
Motorin litresi 25.22 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.46 liradan satılıyor.
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