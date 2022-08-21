Benzine zam yolda

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;





geçtiğimiz hafta iki gün art arda motorine gelen zamların ardından bu kez de pazartesi gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor.Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, pazartesi gece yarısından sonra zammın uygulanması halinde benzinin litre fiyatının İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 21,26 TL’ye ve İzmir’de 21,25 TL’ye yükselecek.Motorin litresi 25.03 liradan satılıyor.Benzinin litresi 20.33 liradan satılıyor.Motorin litresi 25.21 liradan satılıyor.Benzinin litresi 20.48 liradan satılıyor.Motorin litresi 25.22 liradan satılıyor.Benzinin litresi 20.46 liradan satılıyor.