Yeni nesil pasaportların üretimi 25 Ağustos’ta başlıyor

2022’nin 7 aylık döneminde 1 milyon 360 bin pasaport düzenlendi





Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 25 Ağustos’ta üretimine başlanacak yerli ve milli pasaportların, holografik şerit, hayalet resim, metamorfik desen gibi özelliklerle dünyanın en güvenli pasaportu olacağı bildirildi.Pandemi kısıtlamaları sonrasında oluşan uluslararası seyahat ihtiyaçları sonucunda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pasaport talebinde olağanüstü artış görüldüğü belirtilen açıklamada şunlar belirtildi: “Küresel ölçekli tedarik zincirinin bozulması nedeniyle pasaport üretiminde kullanılan çip ve diğer malzemelerin temininde tüm dünyada sorunlar yaşanmaktadır. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, ABD, Fransa, Avustralya, İngiltere, İsrail, Norveç ve Kanada gibi ülkeler başta olmak üzere pasaport temininde sorunlar yaşandığı ve buna bağlı olarak pasaport randevusu ve pasaport teslim sürelerinin uzadığı, bazı ülkelerde bu sürenin altı ayı geçtiği görülmüştür.”Dünyada yaşanan bu krize rağmen umumi (bordo) pasaport taleplerinin 30, hususi (yeşil) pasaport taleplerinin de en fazla 60 gün içinde karşılandığının belirtildiği paylaşımda, “Acil pasaport talepleri ise vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ivedilikle karşılanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla 889 bin 855, 2022 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla da yüzde 65 artışla 1 milyon 360 bin 653 pasaport düzenlenmiştir. Ancak bu yıl içinde pasaport alan kişilerden yüzde 58’inin yurt dışına çıkış yapmadığı tespit edilmiştir” denildi.