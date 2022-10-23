Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan yeni telekulak iddiası: 'Telefonlarınız dinleniyor' /23 Ekim 2022 09:53

Kılıçdaroğlu'ndan yeni telekulak iddiası: 'Telefonlarınız dinleniyor'

CHP lideri partisinin belediye başkanlarını, “telefonlarının dinlendiğini” söyleyerek uyardı. Kılıçdaroğlu’nun “Gizli kapaklı bir işimiz olmadığı için bu konuda da endişeleneceğimiz bir şey yok” dediği öğrenildi.

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CHP’li belediye başkanları Sivas’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla çalıştay düzenledi. Başkanların ortak projeleri, kış dönemini ve yaklaşan seçimleri ele aldığı çalıştayda belediye bütçelerinin yönetiminden iletişim stratejilerine kadar pek çok alanda da sunum yapıldı. Çalıştay, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başkanlarla basına kapalı olarak gerçekleştirdiği toplantıyla sonlandı.

Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre; Kılıçdaroğlu toplantıda başkanlara sosyal yardımlarla ilgili önerilerde bulunarak, “Yoksullara pozitif ayrımcılık yapın. Emeklilere, yoksullara, engellilere büyük özen gösterin. Hiçbirinin aç kalmasına izin vermeyin” talimatını verdi.

Örgütlerle belediyeler arası çıkan uyuşmazlıklarla ilgili başkanları uyardığı öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun “Bir uyuşmazlık olursa herkes kendi işine bakacak” dediği kaydedildi. 

‘GİZLİ KAPAKLI İŞİMİZ YOK’
Cumhuriyet'in haberine göre başkanları telefonlarının dinlendiğine yönelik uyardığı da belirtilen Kılıçdaroğlu’nun “Telefonlarınız dinleniyor. Ancak gizli kapaklı bir işimiz olmadığı için bu konuda da endişeleneceğimiz bir şey yok” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Altılı masa çalışmalarıyla ilgili de konuştuğu belirtilen Kılıçdaroğlu’nun “İki farklı komisyon kurduk. Birisi hükümet programı gibi bir program hazırlayacak. Diğeri de yol haritasını çalışacak” dediği öğrenildi. Öte yandan; Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü konusuyla ilgili başkanlara yorum yapmadığı kaydedildi. 
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