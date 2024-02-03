Kilise saldırısında yeni operasyon: 17 kişi daha gözaltında

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 34 şüpheliden 25'i tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol uygulamalarına tabi tutularak serbest bırakıldı.







Gerçek Gündem'de yer alan habere göre saldırıyla ilgili çok sayıda detay ortaya çıkmaya devam ederken IŞİD militanlarının oturum izni aldığı ve korsan taksicilik yaptıkları öğrenildi. Saldırıya ilişkin savcılık sevk yazısında, Başakşehir'de yakalanan Edelkhan Inazhaev'in aynı zamanda, 28 Haziran 2016'da IŞİD'in gerçekleştirdiği İstanbul Atatürk Havalimanı bombalı saldırısı şüphelisi olduğu da kaydedildi.





17 KİŞİNİN DAHA YAKALANDIĞI DUYURULDU



Saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü IŞİD üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli operasyonla yakalandı.





Operasyonda adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.