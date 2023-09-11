Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazandı, ödeyeceği vergi dudak uçuklattı

Uzun yıllardır ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, 400 bin liralık aşamayı da geçerek 1 milyon TL değerindeki soruya ulaştı.







Büyük ödüle bir kala yarıştığı etapta karşısına şu soru çıktı: "Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?"







Bu sorunun şıkları ise şöyle sıralandı:







A) Ş

B) V



C) G



D) H







Yanıt verirken "B" şıkkını seçen Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülün sahibi oldu.





Stüdyodakiler bu zaferi coşkuyla karşılarken akla gelen ilk sorulardan biri, Rabia Birsen Güvercin'in ne kadar vergi ödeyeceği oldu. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, büyük ödülle ilgili olarak yaptığı vergi hesaplamasını kişisel Twitter hesabında paylaştı.





Bingöl, Birsen'in eline net, 804 bin 677 lira geçeceğini söyledi:







"Bugünkü yarışmada 1 milyon liralık soruya doğru cevap veren yarışmacının eline net [1.000.000 - ((1.000.000? - 23.387? istisna) x %20 İntikal Vergisi Kesintisi) =] 804.677 TL geçecektir. Bu nedenle yarışmanın adı da 'Kim vergiler dahil milyoner olmak ister?' olabilir."