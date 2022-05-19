Samanyolu Haber /Gündem / Kinder krizi büyüyor: Salmonella 12 ülkeye daha yayıldı /19 Mayıs 2022 10:06

Kinder krizi büyüyor: Salmonella 12 ülkeye daha yayıldı

Kinder markalı çikolatalarda ortaya çıkan salmonella bakterisi 12 ülkeye daha yayıldı.

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Belçika'da bir fabrikada çıkan Salmonella bakterisinde kriz büyümeye devam ediyor. Salmonella 12 ülkeye daha yayıldı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en fazla enfeksiyonun görüldüğü ülke, doğrulanmış 102 vaka ile İngiltere oldu. Fransa'da da 73 kişiye Salmonella bakterisi bulaştı.

Salmonella yayılıyor
BBC Türkçe'nin haberine göre, Belçika'da en az 62 kişi, Ferrero ürünlerinden kaynaklı Salmonella bakterisine yakalanırken, Almanya ve İrlanda'da da doğrulanmış 15'er vaka tespit edildi.

Ferrero tarafından üretilen çikolatalarla bağlantılı olarak İsviçre'de 41 kişiye bakteri bulaşırken, Hollanda, Avusturya, Danimarka, Lüksemburg, İsveç, İspanya ve Norveç'te de doğrulanmış enfeksiyonlara rastlandı.

16 yaşından küçük çocuklar etkilendi
ECDC'den yapılan açıklamaya göre, Salmonella bakterisinden en fazla etkilenen kesim 16 yaşından küçük çocuklar oldu. Bu çocukların yüzde 41'i hastaneye kaldırıldı.

Şubat ayında İngiltere'de ilk Salmonella bakterisinin ortaya çıkması üzerine Avrupa çapında araştırma başlatıldı.
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