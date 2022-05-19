Samanyolu Haber /Gündem / Letonya vatandaşları için Türkiye kararı /19 Mayıs 2022 10:09

Letonya vatandaşları için Türkiye kararı

Letonya vatandaşlarının vizesiz Türkiye ziyareti süresi uzatıldı.

SHABER3.COM

Letonya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerde 180 gün içinde 90 gün vizesiz kalabilmelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Letonya Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış süresi her 180 gün içinde 90 güne çıkarıldı.

Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildiği belirtildi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Letonya vatandaşları için Türkiye kararı Sonraki Haber >>

Türkiye’de SADAT gibi başka özel askeri şirketler de var

Türkiye’de SADAT gibi başka özel askeri şirketler de var

Karısı ölümünü çekti!

Karısı ölümünü çekti!

Zelenski'den Cannes Film Festivali'nde Sürpriz Konuşma

Zelenski'den Cannes Film Festivali'nde Sürpriz Konuşma

Nurhayat Altaca Kayışoğlu’ndan Meclis’te şarkılı protesto

Nurhayat Altaca Kayışoğlu’ndan Meclis’te şarkılı protesto

NTV'nin ünlü sunucusu 39 yaşında öldü

NTV'nin ünlü sunucusu 39 yaşında öldü

Galatasaray'dan Hakan Şükür'süz UEFA şampiyonluğu videosu

Galatasaray'dan Hakan Şükür'süz UEFA şampiyonluğu videosu

Eski MİT'çiden çirkin itraf

Eski MİT'çiden çirkin itraf

Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu

Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu

İslâm’da Dinden Dönme Ve Mürted-2

İslâm’da Dinden Dönme Ve Mürted-2

'İnsanları topluca cezalandırmak Allah’a isyandır'

'İnsanları topluca cezalandırmak Allah’a isyandır'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:40:12