Samanyolu Haber /Ekonomi / Kira artışında ev sahiplerini üzen karar /19 Haziran 2023 19:59

Kira artışında ev sahiplerini üzen karar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada kiraya yüzde 25 zam sınırının uzatılacağını duyurdu. Bakan Tunç, "Üzerinde çalışıyoruz, uygulama sürecek. 1 Temmuz'a yetişmezse geriye dönük işletilecek" dedi.

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Sözcü'de yer alan habere göre geçtiğimiz yıl, kira fiyatlarındaki sert artış sonucu önlem alınmış ve temmuz ayından itibaren konut kira artışları yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Uygulamanın bu yıl da devam edeceği bildirildi. Açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi.

“YETİŞMEZSE GERİ DÖNÜK İŞLETİLECEK”

Kira artışlarında 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında en fazla yüzde yirmi beş artış yapılabilmesini içeren düzenlemeyle ilgili çalışma olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Bakan Tunç, konunun bakanlığın değil TBMM’nin yetkisinde olduğunu kaydetti.

Tunç, söz konusu düzenlemenin süresinin 1 Temmuz’da dolacağının hatırlatılması üzerine, “Çalışıyoruz, yetişir.” yanıtını verdi.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTI

Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de 11 Haziran 2022'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, konut kiralarının 1 Temmuz 2023’e kadar söz konusu oranın üzerinde artışını yasak getirmişti.
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