Facianın eşiğinden dönüldü: AKP’nin seçim hamlesi raydan çıktı

Seçim öncesi 26 Nisan’da hizmete açılan Ankara – Sivas yüksek hızlı demiryolunun 250 kilometre/saat azami hıza uygun olduğu belirtiliyor.





'da yer alan habere göre yoğun yağışın zarar verdiği Yozgat yakınlarındaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) demiryolu hattında yol kontrolü yapan kılavuz lokomotif heyelan ile raydan çıktı.Kazada can kaybı yaşanmadı. Aralarında çocuklarında bulunduğu onlarca cana mal olan Çorlu’da yaşanan tren faciasını hatırlatan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Hattın güvenliğiyle ilgili şüphelerimizi defalarca dile getirdik, ama duyan çıkmadı! Facia olması için ölen canların mı sayılması lazım? 6 yılda biteceği açıklanan, 15 yılda bitirilmeyen ama seçim öncesinde acele açılan Yüksek Hızlı Tren Ankara-Sivas hattında bugün bir faciadan dönüldü” ifadelerini kullandı.Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikaları (BTS), açılıştan 4 gün sonra hattın eksikliklerine rağmen seçim yatırımı olarak açılmasına tepki gösterdi.BTS açıklamasında, hatta tespit ettikleri eksiklikleri ve konuyla ilgili uyarılarını şöyle sıralandı:“Elmadağ bölgesindeki hat üzerinde bulunan tüneller ve viyadükler yakın zamanda açılmış, bu yapılar ve hattın mevsimsel değişikliklere, yağış ve ısı farklarına vereceği tepkilerin izlenebilmesi adına yeterince deneme seferi yapılamamıştır.Güzergâhta 8 İstasyon olup, 3 İstasyon hizmete girmiş, diğer İstasyonlarda inşaat çalışmaları halen devam etmektedir.2009 yılından beri devam eden proje, ihale şartname ve teslim sürelerine uyun olarak üstlenici firmalar tarafından belirtilen sürelerde bitirilememiş ve hattın açılışı 6 defa ertelenmiştir.405 km’lik bir YHT hattında sadece karşılıklı 3 sefer çalıştırmak, kurumsal kaynakların akılcı ve verimli kullanılmaması anlamına gelmektedir.Geçmiş dönemlerde yaşanan tren kazaları öncesinde de uyarılarda bulunmamıza rağmen bu uyarılarımızın dikkate alınmamasının acı sonuçlarını Pamukova ve Marşandiz kazalarında olduğu gibi hep birlikte yaşadık. Bizler demiryollarının gelişiminden, yük ve yolcu taşımacılığındaki payının artmasından, yurdun baştanbaşa demir ağlarla örülmesinden övünç ve gurur duyarız. BTS olarak; risklerden arındırılmış, hızlı, emniyetli ve ulaşılabilir bir demiryolu taşımacılığından yana olup, çalışanların ve yurttaşların sağlıklı bir şekilde taşınmasını önemsemekteyiz“